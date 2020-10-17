台南市長黃偉哲市長的夫人劉育菁（左二）參加台南科工區幼兒園開幕儀式，參觀園內幼童設施。（程炳璋攝）

台南市所有工業區員工約數十萬人，只有南科附設幼兒園，其餘工業區員工每天接送小孩上學十分不便，台南市政府7月率先成功將台南科技工業區一塊6000坪用地變更使用，成功設立一座幼兒園，17日成立時瞬間報名額滿，家長已預約到明年開班。

台南科技工業區共有2萬名職員，最近的幼兒園卻在10公里外的顯宮里，園區內上班職員接送孩童上學十分不便，一家大舜鈑金公司員工經常因載送小孩請假，董事長白賜春興起辦學念頭，申請在園區內一塊6000坪土地興建幼兒園，解決工業區內員工的幼托需求。

台南市政府跨局室合作，7月成功變更工業區土地可作為幼兒園使用，成為台南市所屬科工區內第1家幼兒園，順應土地變更，周邊設立複合式商場，提供員工下班休憩生活。

大舜鈑金幼兒園可收取4班共98幼托學童，20日先開設第1班共30名，優惠提供給園區員工孩童，17日開幕時已額滿，有家長預約到明年初開設的3個班級。

台南市長黃偉哲17日參加開幕儀式，他表示，工業區內有了幼托機構，可讓員工上班無後顧之憂。

台南市勞工局表示，這家幼兒園收費標準比照准公托機構，有政府的補助制度，收費合理。未來法規修正後，有機會在其餘的工業區內陸續設立幼托機構。

(中時 )