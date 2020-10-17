台北一名女星南下高雄拍戲試鏡，落入陳姓惡狼經紀人的圈套，被餵食FM2差點遭性侵。所幸手機私下全程與阿姨保持通話，危急時刻阿姨大聲喝斥才逼退惡狼。高雄地院考量陳男累犯且犯後無悔意，依妨害性自主罪重判6年，可上訴。

判決指出，女星的母親在網路上認識擔任經紀人的陳男，2018年4月陳男告知女星母親高雄有劇組正在拍片，女星和母親2人便在約定日搭高鐵南下試鏡。

陳男開車到高鐵站接人時故意佯稱「試鏡地點在左營軍區，外人不可進入」，打發母親先行搭車回台北。途中，陳男又藉口劇組嫌女星太矮，要女星先到自己住處留宿一天，隔天再想辦法溝通。

女星的阿姨擔心她安危，要求她私下讓電話保持通話狀態。晚間，陳男謊稱睡不好會影響試鏡，拿出FM2偽裝的安眠藥給女星服用，女星吞服後逐漸失去意識，陳男藉機開始上下其手。

過程中女星驚醒，嚇得哭叫「我不要」、「不要碰我」。電話另一端的阿姨聽聞立刻大喊「我通通都聽到了！不要亂來！」陳男驚覺事跡敗露，才拿起手機道歉，女星阿姨警告陳男「你讓她安全回來，我都可以當作沒這回事」。

女星平安回到台北後，由男友陪同報案。開庭時，陳男辯稱他和女星兩人是自然發生關係，沒有強迫行為。但法官調閱通聯紀錄及傳喚女星阿姨作證，讓陳男百口莫辯，考量陳男有強制性交、妨害自由等前科，犯後未見悔意，導致女星出現輕生傾象，最後判有期徒刑6年、須賠償50萬元，全案可上訴。

(中時 )