大陸一名18歲學生，與一群好兄弟前往澳洲留學，卻在一次「找快樂」，沒有做安全措施，因此感染性病遭遣返回大陸，留在澳洲的好兄弟們氣不過，找來一群人衝到賣淫女子住處，恐嚇女如果不給錢，就要毆打並強暴她。

這群大陸學生一起前往澳洲留學，其中一名男子與賣淫女子發生性行為時，不幸染上性病，隨即被遣返回國，其中一名18歲郭姓男子，不爽女子害兄弟染病，先是預約女子假裝要進行性交易，再找來9名友人，手持武器並戴上口罩、手套，衝進女子家中「報仇」。

包括郭男在內共10人，衝進賣淫女子家中，威脅要毆打、甚至打算強暴她，接著要女子轉帳1萬澳幣（約台幣20萬）進戶頭，一群人在屋內待了大約1小時離開，雖然最後女子身體沒有受到傷害，但這群人仍遭警方逮捕。

根據外媒報導，這名賣淫女子也是大陸人，遇到恐嚇威脅後，已經迅速離開澳洲返回家鄉，至於郭男等其他友人，被依入室襲擊罪起訴，最後判處少管所12個月刑期，刑期服滿後郭男仍可以回到墨爾本皇家理工大學（RMIT），繼續完成學業。

(中時新聞網)