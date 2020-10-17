距美大選前僅20天，民主黨總統候選人拜登的兒子杭特（Hunter Biden）「通烏門」事件再發酵！易經命理老師高煜霖從卦象來看，拜登極可能會慘敗，甚至搞不好會退選。

川普針對拜登的兒子杭特與烏克蘭之間的利益糾葛，川普在推特表示，要拜登說清楚。高煜霖在臉書粉專「易經粉絲團」指出，「通烏門」事件恐是川普計畫性「養案」，來打擊對手的策略，選舉結果，拜登極可能會慘敗，嚴重者，選前搞不好他會退選。

高煜霖從川普的發表時間，取卦得到「山風蠱」，卦意「整治弊亂」；另外，指算法取到「小吉」，卦意「將要有好結果，值得等待、堅持」。「蠱」卦，簡單說，就是食物裡有一隻蟲的情境；「蠱」卦的卦序，是從「隨」卦而來，卦意是「跟隨，順其自然」。

高煜霖看卦象，從「小吉」判斷，噬辭「行人即便至，交關甚是強」，顯示事態恐越演越烈，讓國際的政府或團體，甚至美國本土，持續丟一些不利拜登的訊息。另一句「凡事皆和合，病者叩穹蒼」，顯示選前這10幾天，出現不利拜登的訊息，恐招招都能「一槍斃命」。

高煜霖另從綜合加權指數分析，今年適逢美國人口普查年，選舉人票的劃分，很可能又是一項能操作的工具。在易經演繹換算下，如果順利投票，川普有機會在選舉人得票數，超越70%、甚至75%；如以2010年選舉人票有538票來看，大約376票至403票。

(中時新聞網)