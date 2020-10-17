南鐵爭議 林佳龍：將請政次加強溝通 17:212020/10/17 中時 馮惠宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 對於南鐵爭議，交通部長林佳龍表示，會再請政務次長加強雙方溝通。（資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市區鐵路地下工程拆除屢爆爭議，對此，交通部長林佳龍17日上午在出席台中霧峰白陽聖廟落成啟用典禮時，對於媒體詢問，有無解套方式，他強調，安全第一，會再請政務次長加強雙方溝通。 林佳龍表示，會再請政務次長加強雙方溝通，呼籲還是要以安全為第一，並且等鑑界結果下來，希望能夠平息抗議民眾怒氣，達到雙方都滿意的結果。 (中時 ) #林佳龍 #溝通 #結果 #政務 #次長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國民黨擴大慶祝台灣光復 李乾龍：將正式邀小英參加 10:532020/10/17 政治 開放萊豬進口爭議 柯文哲批蔡英文打臉蔡英文 10:392020/10/17 政治 國民黨立法院黨團考慮提倒閣案 正與民眾黨團溝通 13:332020/10/17 政治 法院挺第四權 民進黨卻下殺令 04:092020/10/17 政治要聞 首屆台灣慢城聯盟 竹田開年會 04:092020/10/17 地方新聞 新聞早班車》國防部強調周邊沒軍演 東沙包機折返陷羅生門 07:292020/10/17 政治 民進黨開箱解密國際、中國部 總統何人都可為國安盡心力 13:462020/10/17 政治 台鐵局通勤生力軍 EMU900型電聯車即將交車 16:212020/10/17 生活 寵物業評鑑落漆 農業局允檢討 04:092020/10/17 地方新聞 苗栗公館鄉芋頭採收 特色料理搶先嘗 04:092020/10/17 地方新聞 政治熱門新聞 兩岸局勢緊張 沈富雄斷言東沙下場 - 政治 蔣萬安選2022台北市長 藍委曝自己民調結果 - 政治 邱義仁為何喊出「除非瘋了才推台獨」 媒體人爆內幕 - 政治 蔣萬安史上最霸氣的一天！拍桌怒指大吼「全部都是騙」 陳時中扛不住了 - 政治 大陸若出這招 前艦長：台灣「豪豬」瞬間變成瞎子、聾子 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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