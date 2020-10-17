台南市區鐵路地下工程拆除屢爆爭議，對此，交通部長林佳龍17日上午在出席台中霧峰白陽聖廟落成啟用典禮時，對於媒體詢問，有無解套方式，他強調，安全第一，會再請政務次長加強雙方溝通。

林佳龍表示，會再請政務次長加強雙方溝通，呼籲還是要以安全為第一，並且等鑑界結果下來，希望能夠平息抗議民眾怒氣，達到雙方都滿意的結果。

(中時 )