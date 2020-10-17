基隆市一位63歲朱姓女志工與外界離奇失聯近6年，而日前朱女所住的房子遭債權人聲請查封，基隆地院民事執行處前往該宅時，打開門卻驚見一具人類白骨以及1貓 1狗的遺骸。檢警調查後卻確認該遺骸就是朱女，並判定為自然死亡。

據《自由時報》報導，63歲的朱姓女志工，人間蒸發將近6年，而家人也因朱女的個性及經濟問題也鮮少與她聯繫，只知道她長年獨居在外，不料，再次耳聞她的近況時，她卻已陳屍家中6年化為一具白骨，身旁陪著她的僅有一貓一狗的骨骸。

據悉，此起案件會曝光的起因為，朱女在基隆和平島一帶的住處遭債權人聲請查封，基隆地院民事執行處在日前前往該宅執行命令，請鎖匠協助開門後，卻在該處發現一具人類白骨，一行人隨即停止查封動作，並請警方協助處理。警方搜查屋內後，依現場環境及衣著，判定該白骨就是朱女，為求慎重，也通知朱女的妹妹提供DNA採集，以供確認身分。

警方在屋內發現一張2014年的發票，以此推斷朱女生前經濟狀況不佳。對此，朱女的親友證實她生前曾從事志工，經濟狀況拮据且有債務在身。死因部分，檢竟調查屋內不見打鬥痕跡，因此排除他殺，以自然死亡結案。而伴屍朱女的一貓一狗遺骸則是朱女死亡後，門窗皆反鎖，貓狗無人為照顧才因此死亡。

(中時新聞網)