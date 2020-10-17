美俄兩國於2010年簽署的《新削減戰略武器條約》（New START）即將於明年2月4日屆滿，俄羅斯總統普丁16日建議，無條件延長條約至少1年，以讓雙方有更多時間「就所有細節仔細談判」。但這項提議遭到白宮拒絕，白宮要求，俄方應承諾凍結核彈頭數量。

普丁當天與聯邦安全會議舉行視訊會議，指條約在過去數年內有效限制兩國軍備競賽並控制武器數量，若不能延期，將很遺憾。他說，雖然俄方擁有美國沒有的新型武器，但仍有意願與美方談判；又稱條約有助維持戰略穩定，符合世界各國利益。

美國白宮國家安全顧問歐布萊恩表示，美方提議延長條約１年，並換取兩國在期限內不增加核彈頭數量，這是「雙贏」。他批評，普丁提議延長條約但不凍結核彈頭數量，此舉根本不切實際，呼籲俄方重新評估立場，否則可能面對代價高昂的軍備競賽。

《新削減戰略武器條約》規定，美俄不得部署超過1550枚核彈頭，處於部署及非部署狀態的相關發射平台，上限則為800個。它是美俄之間最後1項限核條約，一旦無法延期，將是數十年來首次沒有任何軍控協議，限制兩國的核武數量。

(中時 )