嘉義市政府與勞動部勞動力發展署雲嘉南分署17日在東區體育館，合辦「來嘉尋頭路．空缺攏抵嘉」2020嘉義大型現場徵才活動，有31家廠商提供2300多個職缺，有1420人參加，投遞履歷1218人次，市長黃敏惠為廠商及求職者打氣。
黃敏惠表示，嘉義市從教育扎根做起，培養一流人才，致力打造城市品牌，更爭取到2021年台灣設計展，創造更多就業機會，期盼勞動部明年大型徵才計畫，優先考量位於雲嘉南地區中心點的嘉義市，鄰近縣市一起攜手合作，共創安居樂業好生活。
雲嘉南分署分署長劉邦棟表示，嘉義市生活機能日趨完善，促使廠商有意願投資，這次職缺有7成來自嘉義在地廠商，月薪最高6萬元，台灣科技業龍頭台積電更二度來嘉義市找人才。
雲嘉南分署分署表示，此次徵才活動台積電、群創光電都開了400至800個不等的職缺，徵求技術員、半導體工程師、設備技術士，矽格也開了近200個工程師、生產線人員的需求，宇榮高爾夫球開了112個職缺，吸引大批求職者，還有觀光餐飲業需求餐飲服務員、房務員、廚師、工務技術人員、禮賓接待等職缺，熱鬧滾滾。
為減緩面試者緊張心情，現場設置視障按摩體驗、義剪及履歷健檢區，讓求職者能用最佳狀態應試，順利找到工作。
(中時 )
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