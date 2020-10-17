嘉義市長黃敏惠及雲嘉南分署分署長劉邦棟歡迎大家來嘉義找工作就業。（嘉義市政府提供）

嘉義市政府與勞動部勞動力發展署雲嘉南分署17日在東區體育館，合辦「來嘉尋頭路．空缺攏抵嘉」2020嘉義大型現場徵才活動，有31家廠商提供2300多個職缺，有1420人參加，投遞履歷1218人次，市長黃敏惠為廠商及求職者打氣。

黃敏惠表示，嘉義市從教育扎根做起，培養一流人才，致力打造城市品牌，更爭取到2021年台灣設計展，創造更多就業機會，期盼勞動部明年大型徵才計畫，優先考量位於雲嘉南地區中心點的嘉義市，鄰近縣市一起攜手合作，共創安居樂業好生活。

雲嘉南分署分署長劉邦棟表示，嘉義市生活機能日趨完善，促使廠商有意願投資，這次職缺有7成來自嘉義在地廠商，月薪最高6萬元，台灣科技業龍頭台積電更二度來嘉義市找人才。

雲嘉南分署分署表示，此次徵才活動台積電、群創光電都開了400至800個不等的職缺，徵求技術員、半導體工程師、設備技術士，矽格也開了近200個工程師、生產線人員的需求，宇榮高爾夫球開了112個職缺，吸引大批求職者，還有觀光餐飲業需求餐飲服務員、房務員、廚師、工務技術人員、禮賓接待等職缺，熱鬧滾滾。

為減緩面試者緊張心情，現場設置視障按摩體驗、義剪及履歷健檢區，讓求職者能用最佳狀態應試，順利找到工作。

(中時 )