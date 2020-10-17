天下父母心，無論孩子到了幾歲，在父母心中永遠都是小孩子。但日前有位女網友困擾的分享，自己已經24歲，但媽媽卻還是堅持陪著自己去公司面試，有次她終於忍不住口氣兇了點，沒想到媽媽卻潸然淚下的說「等你有小孩就知道」。而有網友就給出建議，「可以養個寵物，轉移媽媽注意力」。

原PO接著說明，自己最近研究所剛畢業，正在找工作，去了許多家公司面試，一切看似順利但困擾她的是，每次的面試母親都堅持跟上。直到去第6家公司面試，讓原PO壓抑不住，用了嚴厲口氣告訴母親「我已經24歲了，你為什麼還要一直黏著我？搞的我好像媽寶一樣。如果是事實就算了，但我不是！上次面試你還直接站在公司門口等我，搞的好像在接小孩下課一樣」。

沒想到這番話卻讓媽媽忍不住潰堤，「等妳有小孩你就知道，這是一種堅持，我不太會形容，你不懂」。原PO也補充解釋，媽媽是家庭主婦，面試都是由自己規劃路線，再帶著媽媽一起搭車，面試時並沒有讓媽媽一起進公司，會讓她待在便利商店或其他地方等，「只是每次我都要特別幫她找地方休息，又怕她迷路 真的太累了！」

貼文發出後有一派網友認為原PO母親舉動太過，「媽媽真的很擔心妳，但太過了」、「親情勒索無誤」、「帶父母來面試的話，我絕對不會錄用，因為後續可能造成很多麻煩」也有網友給出建議「其實你也理解他立場只是擔心你，所以你要做的就是跟他溝通」。

不過也有網友認為，原PO媽媽需要轉移重心，「如果是家庭主婦的話，生活中心一直都是圍繞在家庭，尤其是放在孩子上，比較沒有自己的朋友跟往外的生活圈」、「鼓勵媽媽去做自己有興趣的事，或是上課之類的，轉移一些你媽在你身上的注意力」、「要不要養個寵物，轉移注意力」。

(中時新聞網)