民政局長吳世瑋頓時為之一愣，回答說「我沒有往生過，並不知道」。（陳世宗攝）

台中市議員冉齡軒昨日在市議會民政業務質詢時，詢問民政局長吳世瑋說「局長，你知道人往生後，靈魂多久會離開肉體嗎？」頓時讓吳世瑋為之一愣，回答說「我沒有往生過，並不知道」。冉齡軒則告訴吳世瑋「你是局長啊！人往生後大概8個小時靈魂會離開肉體，這是基本的知識。」

冉齡軒昨日質詢說，目前的殯葬以火葬居多，很多長輩往生後無法接受火葬，覺得身體還要被燒第二次；她問吳世瑋說：「局長，你知道人往生以後，靈魂多久會離開身體？」吳世瑋半開玩笑的說：「我沒往生過，所以我不知道」。

冉齡軒指出，你是民政局長局啊！你要知道？人往生後靈魂大概8個小時，就會離開人的肉體；所以坊間都說唸經的時候，8小時內不能去動往生者，這是基本的知識。局長不能推說自己沒往生過，不知情？吳世瑋頓時頻頻點頭說「是」。

冉齡軒說，很多人都有人死後8小時靈魂才離開的概念，認為遺體就是軀殼，所以能接受火化；但很多長輩還是無法接受；火化可能對自然界會造成環保等問題。

冉齡軒表示，她留學英國念書時了解到一種技術，可低溫保存遺體透過儀器分解出骨灰後再行入葬，不僅不會對環境造成汙染，讓往生者不會感道被火燒的恐懼。吳世瑋指出，冉齡軒對殯葬文化很有研究，亦曾提出很多代替火化的方法。

(中時 )