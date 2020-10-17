新竹市「建國公園」17日改造完工啟用，市府特別舉辦懷舊復古趴。（陳育賢攝）

新竹市舊城區「建國公園」17日改造完工啟用，市府特別舉辦一場懷舊復古趴，現場除有經典老歌演唱，還有骨董車、柑仔店、古早味美食和懷舊市集，整個氣氛、環境與景觀風情都好80年代。

市長林智堅今天特別穿著復古的衣著來到現場與民眾一起搭上時光機，重溫建國公園的回憶，他表示，建國公園位於舊城商業中心，周邊人潮絡繹不絕，改造後保留原有紅磚特色、新增座椅及照明，讓全新的建國公園更為舒適也保有復古風情。

林智堅指出，市府近年推動「進擊的公園」計畫，5年內投入近5億元翻轉23座公園，保留大樹、改善排水，並為每座公園量身設計專屬遊具及休閒空間，建國公園完工後，第1期計畫已圓滿完成。

他說，建國公園是位於關帝廟、中央市場與新竹生活美學館間的三角綠帶，但已20年沒有大規模整修，公園空間受花台阻隔、且樹木遮蔽導致內部陰暗，此次投入724萬元工程經費整修，除了保留紅磚鋪面特色，另新增關帝廟意象座椅、紅磚抿石舞台、小廣場、吧檯桌椅，並重新梳理樹木和增加68盞燈具。

市府城銷處表示，建國公園位於西門街，面積約1500平方公尺，是舊城區珍貴的核心綠帶，因地形為三角形狀，是民眾口中的「三角公園」，也是在地人耳熟能詳、原夜市的所在地。

為慶祝建國公園改造完工，今天下午4點至晚上8點舉辦的「建國公園復古趴」，邀請到黃建為、劉學甫傳唱經典老歌，還有「復古搖擺舞團」及各式懷舊市集，包括古早味美食、古玩、復古小物等，現場溢滿懷舊復古風情。

(中時 )