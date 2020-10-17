台灣虎航今年暑假在桃園機場推出「航空體驗營」，場場爆滿，金門縣政府為讓金門在地鄉親也有機會體驗，委託台灣虎航於11月7日及8日在金門航空站舉辦三場「金門縣航空體驗營」，以增進鄉親民眾對航空業從業人員工作內容及縣府辦理空運疏運作業的了解，並提供金門家扶中心30位小朋友免費參加首場體驗。

縣府表示，台灣虎航今年暑假期間在在桃園機場推出航空體驗營，場場爆滿，好評不斷，不僅加碼於10至12月延長舉辦，更受金門縣政府委託於11月7日及11月8日在金門航空站舉辦三場航空體驗特別場活動，讓金門在地鄉親也有機會體驗。

「金門縣航空體驗營」內容包括認識機場第一線地勤及運務人員工作內容，還可實際登上台灣虎航A320客機，在客艙組員的指導協助下，學習清點旅客人數、客艙廣播、安全裝備示範，體驗機內服務與突發狀況處理等，還有機內安全及搭機小常識大哉問，藉此宣導正確的搭機觀念。

體驗營還會安排由機務工程師解密並說明飛機的發動機、飛機輪胎、起落架、黑盒子、氣象雷達等功能，內容充實又豐富。除了能夠深入了解航空從業人員實際的工作內容外，參與民眾還可獲得包括虎罩包、虎將扇、航點夾、專屬體驗證書及金門場專屬紀念禮品等豐富好禮。

此外，縣府協同金門航空站、華信航空、台灣航勤及金坊國際等公司加碼規劃特別體驗活動，包括金門疏運業務介紹、機場消防班業務簡介、小三通行李轉運系統介紹及免稅商店導覽，讓航空體驗營別具金門在地獨特性，要讓參與體驗營的民眾，都能帶著滿滿的航空相關知識回去。

「金門縣航空體驗營」三場次時間，分別是11月7日上午場（9：00～12：00）、下午場（14：00～17：00），11月8日上午場（9：00～12：00），每場次凡達25人以上即可成團，每場次上限為50人，每人費用為新臺幣1,500元，如戶籍設於金門者，可享金門鄉親優惠價每人新臺幣300元，報名時間自10月19日起至11月2日止，每日上午08：30至中午12：00及下午13：30至下午17：00，週六、日例假日及國定假日暫停受理，報名洽詢專線：082-318823分機62723，更多活動相關訊息可至金門縣政府觀光處活動網頁（https://kmtd.kinmen.gov.tw/Content_List.aspx?n=B4934E43E4465A1D）參閱相關事項。

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