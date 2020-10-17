利得彙（點點）與沈志方組成的樂團「慢慢說」，今年以專輯《1+1<3》入圍第31屆金曲獎最佳演唱組合獎項，頒獎典禮當晚雖鍍金失利，但利得彙紅毯造型驚豔全場，背部延伸到臀部幾近透視的鏤空造型展現魔鬼身材，搶走所有攝影師鏡頭。不過，事後卻有酸民批評她「穿得像廟口跳鋼管的一樣」、「這是哪來的火雞」？一番批評令人心疼，但點點不以為意地霸氣反擊「懂屁啊」！心情不受影響。

利得彙與沈志方非常重視此次入圍金曲獎，頒獎典禮前為紅毯造型籌備許久，沒想到當天吸引全場目光的造型，事後卻被酸民說得這麼難聽；針對批評，近期正賣力練著鋼管舞的點點，在社群網站幽默表示：「看到酸民說金曲穿得像廟口跳鋼管舞的一樣，哈囉～跳鋼管怎麼了嗎？？？不好意思，我剛好就是在練鋼管，而且我的肩頭比你那鬆胯只會打鍵盤的手臂大多了喔。」

慢慢說17日出席演出活動時問起此事，點點說：「心情真的還好，因為那天很漂亮，不過為什麼只有網友可以留言批評藝人，藝人也可以回應嘛，他們懂屁啊！」直言跳鋼管真的很難、不容易，沒學過的人無法想像箇中辛苦。沈志方也表示，點點的個性向來堅強不太需要人安慰，「但她就是喜歡看留言，看了心情如果受影響，也只能要她別想那麼多」。

其實點點學習空中環多年、曾受過不少傷，去年一度傷及肋骨，聲音也連帶受影響，所幸男友沈志方對她照顧無微不至，才逐漸恢復健康；她近期為了練鋼管也導致手肘扭傷，各種傷痛無法打擊她苦練信心，點點感慨表示，自己因三年前某次在戶外拍攝單曲宣傳照時，熱中暑兩眼發白差點昏倒，才意識到保持運動習慣的重要性，「從原本0運動，進健身房一秒分心的我，一直找不到能持之以恆的動力」。直到某次看見空環美美的舞姿，才吸引她將其當做自己持之以恆的運動，「回過頭去看以前那個不愛運動的自己，發現那時的審美觀好可怕，不運動成天減肥，錯以為瘦就是一切，結果身體壞光。還好我接觸了空中環與鋼管，還好我養成了良好的運動習慣，現在的我對於自己的身體感到很自豪」。

慢慢說今受邀演出。（盧禕祺攝）

(中時 )