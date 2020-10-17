太平警分局犯罪預防宣導團日前前往轄內社區照顧關懷據點辦理「推動銀髮族防詐騙桌遊暨犯罪預防宣導」活動，利用桌遊角色扮演，讓阿公阿嬤們在寓教於樂中獲取防詐騙知識。（馮惠宜攝）

有感年長者常成為詐騙集團詐騙對象，有時一騙就是一生的積蓄，為防制是類案件發生，太平警分局犯罪預防宣導團日前前往轄內社區照顧關懷據點辦理「推動銀髮族防詐騙桌遊暨犯罪預防宣導」活動，利用桌遊角色扮演，由一長者擔任被害者，其餘長者擔任警察、行員等不同阻詐角色，讓阿公阿嬤們在寓教於樂中獲取防詐騙知識，深獲好評，甚至有阿嬤私下向女警表示：「可不可以大家一起團購此款遊戲回家！」

太平警分局犯罪預防宣導團日前上午前往轄內中山里社區照顧關懷據點舉辦，「推動銀髮族防詐騙桌遊暨犯罪預防宣導」活動，向65歲以上的銀髮長者實施反詐騙宣導，並推出刑事局及相關單位開發之「詐騙防衛隊」桌遊遊戲，讓長輩們從遊戲中認清詐騙手法，遊戲中由1位長者擔任被害人，其他的年長者分別扮演警察、銀行員、被害人親友等等，融入真實情節，情境中還有設計「有無第三者介入」、「當事人心情指數」、「詐騙金額」等環節，讓現場長者們發揮團隊力量，阻止被害人上當匯款，讓在旁觀看的其他長者們也躍躍欲試，還直呼要買一組回家玩。

太平警方表示，詐騙話術、手法不斷翻新，銀髮族較少接觸到反詐騙資訊或宣導，據統計，年長者常碰到的多為電話詐騙，例如帳戶遭法院監管、健保費退費或是假投資等等，希望藉由桌遊的方式不但可陪伴長者，亦可提升詐騙防範意識，有效降低遭詐騙的機會。

(中時 )