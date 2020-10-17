樂天桃猿今年第一指名選進的馬傑森生涯首次上一軍，他是中信兄弟球星周思齊創立「球芽基金」第一屆的獎學金得主，今日兩人將要同場較勁，周思齊表示相當期待自己能上二壘與守游擊的馬傑森相見。

球芽基金在2014年頒發第一屆獎學金，當時就讀花蓮光復國小的馬傑森上台領獎，6年後馬傑森沒有放棄職棒夢想，還獲得樂天球團第一指名，馬傑森也回饋球芽基金，決定「以芽還芽」將精神傳下去，每年資助一位光復國小的小朋友獎學金。

在馬傑森選秀獲選後，周思齊曾開玩笑說要他「還錢」，馬傑森也在本月加盟儀式上穿上「馬上還錢」的T恤，兩人互動有趣，周思齊今日賽前說，「很為他高興，他是很認真的學弟，雖然家境辛苦但也很孝順，而且很有禮貌。」

聽到馬傑森先發擔任游擊手，周思齊笑說無論安打或盜壘，會想盡辦法上二壘，「我們是壘間王者跟壘間守護者相見，賽前就不打擾他，要好好休息，知道他會很緊張，如果他失誤怎麼辦，我承擔不起！」

周思齊資助花蓮小朋友、馬傑森長大後也資助下一代，形成一個「善」的循環，周思齊也相當樂見，「他如果有賺錢、幫助更多人，也是回饋我，他讓更多人注意到球芽基金，也是某種意義上的『還錢』。」

(中時 )