王梓芠偷情人夫，慘遭正宮抓姦片在陸網瘋傳。(取自微博)

正宮今日再曝光第2段抓姦影片，還被網友發現王梓芠疑似嘴裡有毛。(取自微博)

曾在電視劇《如懿傳》飾演侍女「阿寶」一角的大陸女星王梓芠，近日遭一位北京人妻控訴與其日籍老公門間真也偷情，還曝光自己挺著5月孕肚抓姦王梓芠與老公的影片，此事在陸網鬧得沸沸揚揚。王梓芠對此否認是小三，與日男關係清白，更反控是正宮帶著8位男子強逼她拍下抓姦影片，令正宮完全無法接受，今(17日)早上直接公開第2段長達1分04秒的抓姦影片，打臉王梓芠說詞。

一段號稱王梓芠偷情人夫，慘遭正宮挺著孕肚抓姦暴打的影片在陸網瘋傳。對此，王梓芠委屈喊冤，澄清自己只是借地方給日男住，兩人並非第三者關係，只是單純的借宿關係。

她更反控網路上瘋傳的抓姦影片，其實是對方帶了8名男子來強迫她拍攝，「當時錄視頻時是強迫穿著睡衣拉我進臥室坐在床上與日籍男子拍攝被打視頻，不允許我拿手機，事後確污蔑說是第三者被打視頻。」

王梓芠的回應也讓正宮再度爆氣，直接公開另一段長達1分04秒的抓姦影片，「王女士承認在一起一個月，還跟我說對不起，還說我沒花你老公錢，我問她還想在一起嗎？她說不，不要了，對不起……」。還有網友發現影片中藏亮點，因為王梓芠話說到一半，還疑似因為嘴裡有東西，用手拉出，驚呆留言「臥槽，嘴巴裡還有毛」！

(中時新聞網)