美國總統大選進入最後階段，由於投票前夕時常會有意外，改變戰局發展，稱為「十月驚奇」，加上川普確診的消息為美大選增添變數，也成為美國大選以來最震撼的「十月驚奇」。對此，資深媒體人黃創夏在政論節目中說，「可是這十月驚奇之外，現在其實對台灣來講，更有一個壓力的是，或者全世界壓力，是會不會有十月砲火？」

黃創夏在政論節目「新聞面對面」中提到，「今年十月驚奇我們已經討論很多天了嘛，但這10月真的是驚奇不斷，很多東西還不明嘛，首先是川普確診又很快復原，還可以發表國情咨文，非常的勇悍，然後沒想到現在拜登的那架飛機裡頭有幕僚也確診，可是賀錦麗也自我隔離，這驚奇很多...」。

黃創夏直言，「可是這十月驚奇之外，現在其實對台灣來講，更有一個壓力的是，或者對全世界壓力，是會不會有十月砲火，這砲火恐怕才是更大的壓力，為什麼呢？因為共機在我西南空域飛來飛去，頻率越來越高，而美軍也飛過來警告，雷根號到印度洋之後繞回來，又在南海那邊看著。接下來就是利劍演習，可是這時候他們除了在西南常態化之後，開始有一個軟性的封鎖。」

是不是封鎖試驗也出現了？黃創夏認為，「也就是立榮要到東沙的軍包機，香港說下面有狀況不讓我們飛，實際上有恫嚇你的味道。」

(中時新聞網)