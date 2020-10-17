「三立一哥」謝承均（仔仔）17日受好友簡沛恩邀請，出席「某村」甜品店擔任一日店長，他近兩年沒拍八點檔，經營餐酒館、飲品等副業相當穩定，他透露下個月將回歸演員身份，將和懷孕中的白家綺等一起合作，11月將在台中開拍。他也自爆過去曾拍過電影，甚至當時飾演強暴男，劇中侵犯關穎、李蒨蓉。

謝承均除了演出多部八點檔，他2004年演出《鬥魚》的反派「阿豹」也令人印象深刻，其實他在2008年曾拍電影《鈕扣人》，劇中一樣飾演反派，他回憶「那時我還算菜，還沒拍八點檔，演完偶像劇就去拍電影」，被問到合作關穎、李蒨蓉是否順利？他笑說「當時不熟，很緊張，演完滿頭大汗，她倆比較冷豔型」。

謝承均去年幫忙客串東森《美味滿閣》，因收視不錯戲份越加越重，也坦言三立八點檔《天之驕女》劇組有來找他演，雖沒直接拒絕，他坦言「條件沒談攏，所以沒演」。這回回歸拍電影，謝承均考慮不少，「大家之前對我印象，好像只知道《鬥魚》或八點檔，一堆人叫我『豹哥』，但這印象也不一定好，這兩年沒拍八點檔，稍微轉變一下，畢竟身為演員，不想只在一個領域裡拍戲」。他固定打羽球維持體態，曾考慮做醫美，但思考後「怕臉繃著拍戲不自然」。

不過謝承均前年砸3千多萬在南港購入40坪自宅，跟銀行貸款2600萬，這兩年沒拍八點檔，少了一筆穩定收入，他坦言「用老本再付房貸，這時候很尷尬，買房後反而沒賺錢」，但他有不同想法「我是演員，想拍些不一樣的東西，勢必得犧牲，有得有失，若現在不去嘗試，就沒時間了」。

謝承均和友人經營飲品店，除了台北延吉街直營店，包括林森北路、永和、內湖及台中都有分店，餐酒館也持續營運，但因疫情業績掉九成，在3月疫情最嚴重時，飲料店雖沒開除員工，但共體時艱採留職停薪，所幸現在大家消費信心回流，生意穩定不少。

談起和簡沛恩認識淵源，謝承均虧她「她朋友很少，方馨、連靜雯、王宇婕這幾個我也熟，所以有共同朋友」，過去曾捧場簡沛恩開的餐廳，這回再度力挺當一日店長，簡沛恩笑說「我以前拍戲常被人家講臭臉，反而不拍戲後朋友變多」。

(中時 )