美國總統大選至今還有18天，根據美國國家廣播公司與華爾街日報的民調顯示，總統川普民調仍以11個百分點落後民主黨候選人拜登。前立委沈富雄認為，川普一定會和平轉移政權，不然他的票只會越來越少，並預言川普和拜登在選舉人票上的差距會到160票左右，沈富雄還忍不住直言，「搖擺州都不搖擺了」。

沈富雄16日在政論節目《少康戰情室》中表示，川普一定換和平移轉政權，「他不敢，他沒這個膽，他如果堅持不一定移轉，票會越少」，並指出，川普自從出院以後所做的任何大小動作，到目前為止沒有一個有效，沈富雄還直言，「川普沒有變，但是他更加加大那個幅度、波動，但是他跟拜登差距越來越大」。

沈富雄指出，大家講全美有7個、9個搖擺州，其實這是錯誤講法，「搖擺的州都已經不搖擺了」，現在只剩下兩個州不是搖擺，反而是平分秋色、難分上下，這兩個州 一個是俄亥俄州，另一個是喬治亞州。

沈富雄認為，不論最後這兩州都給誰，或互有得失也不影響大局，「我長話短說，這個選舉的結果，選舉人票兩人差距在160加減10」。

(中時新聞網)