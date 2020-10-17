雲林縣水林鄉「顏思齊故事館」，訴說開台第1庄歷史。（張朝欣攝）

雲林縣水林鄉顏厝寮保有1621年顏思齊率眾來台開墾眾多遺址，2021年開台400周年將屆，水林鄉公所17日舉辦「顏思齊故事館」重新開幕儀式，藉由VR、AR虛擬互動體驗，讓民眾跨時空感受顏思齊開台過程，同時打造164縣道新景點。

雲林縣政府與水林鄉公所向經濟部爭取4150萬元前瞻計畫經費，改造舊有「顏思齊故事館」做為164縣道的創新場域，經1年整修，增設VR水林時光屋、虛擬實境互動體驗、導覽機器人、AR實境解謎，17日舉行開幕儀式。

雲林縣政府建設處長李俊興表示，水林鄉有「開台第1庄」美譽，縣政府希望透過「顏思齊故事館」的重新開幕，讓更多民眾了解水林鄉及顏思齊開台歷史，同時扎根教育，鼓勵更多人探討400年前先民如何度海來台開墾，為後人開創新時代。

「顏思齊故事館」未來將朝向水林產業中心與旅客服務中心方向經營，整合水林鄉的產業資源，並以電子商務來行銷水林鄉物產，遊客可以在故事館了解水林鄉在地產業後，再透過網路訂購，享受線上線下整合的便捷購物模式。

水林鄉水北村長洪茂仁從小聽地方耆老講述顏思齊歷史，多年來整理出詳細的史料，他說400年前顏思齊率眾來台開墾，並於水林地區設10寨，主寨即位於現今水林鄉水北村顏厝寮，目前顏厝寮保有諸多顏思齊遺跡，包括易守難攻馬蹄型聚落、7角井等，極具特色。

(中時 )