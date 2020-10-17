焦恩俊曬近照。（圖／翻攝自焦恩俊微博）

52歲一代小生焦恩俊過去曾演出《七俠五義》、《小李飛刀》，有著濃眉大眼外型帥氣的他，6年前二婚娶了石英女兒林千鈺，夫妻倆近年關係卻常傳陷入冰點。最近有媒體報導，焦恩俊走入中年後不僅鬍鬚變白，外型有些幸福肥，讓焦恩俊忍不住反擊：「爺胖瘦老弱，關你X事啊？」

焦恩俊近年來將重心放到大陸，和前妻黃宛林所生的女兒焦曼婷遺傳了他的大眼挺鼻，被封為最受矚目星二代，2016年她演出《大尾鱸鰻2》出道，兩年前又參加《創造101》星路擴展到大陸，讓網友也改叫焦恩俊「國民岳父」。

焦恩俊回擊報導。（圖／翻攝自焦恩俊微博）

焦曼婷跳出安慰。（圖／翻攝自焦恩俊微博）

昔日被封為「古裝第一美男」的焦恩俊，先前曬出早年父母合影，寫下：「50年前、50年後，景色依舊，人事已非，爸爸不在了，有我在」，並附上現在換自己陪伴媽媽的照片，可見他鬍鬚斑白，臉也圓了些，被部分媒體指外型走鐘，對此，焦恩俊昨(16日)無奈回應：「那麼關心我嗎？爺胖瘦老弱，關你X事啊？」

焦恩俊又說：「爺已不在江湖，江湖就沒新鮮事了嗎？」更指：「如果我跟當年一樣，可能又會說我去整容或妖怪吧？」女兒焦曼婷也跳出安慰說：「什麼東西都可以說的，別放心上」，他再回：「嗯，乖」，其他粉絲安慰說：「不被人妒是庸才」、「人變老是自然規律，老了也是最帥的爺」、「優雅自然地老去最安逸」、「我更喜歡你當下的樣子！要開心啊！」。

(中時新聞網)