員林保安醫院為1936年建築，具備時代之表徵，如洗石子工法、磁磚與馬賽克貼面，為和洋風建築典範。（彰化縣文化局提供／吳敏菁彰化傳真）

員林保安醫院為1936年建築，16日入夜後駛近怪手，彰化縣文化局接到通報，聯絡員林分局到現場維持秩，並張貼「暫定古蹟」公告，使該建物受到文化資產保存法的保護。（彰化縣文化局提供／吳敏菁彰化傳真）

員林保安醫院為1936年建築，具備時代之表徵，如洗石子、磁磚與馬賽克貼面，為和洋風建築典範。(彰化縣文化局/提供)

員林保安醫院今年8月5日被提報古蹟、歷史建築，彰化縣文化局經現場勘查審查會議後，決議後列冊追蹤。不料16日入夜卻駛進怪手，縣府接獲搶拆線報，連絡警方到場維持秩序，並依文化資產保存法逕列為暫定古蹟，使該建物受到文化資產保存法的保護。

員林保安醫院建於1936年，建築形式具備時代表徵，如洗石子工法、磁磚與馬賽克貼面，且保存完整，在街市建築中有其特殊性，且建物寬闊視野良好，文化局表示，8月24日現場會勘後，召開審查會議，文資委員認為具有文化資產保存研究價值，決議列冊追蹤。

是否納入歷史建築、古蹟等，都還待進一步討論，卻出現怪手要搶拆，掀起議論，初步調查，占地兩百餘坪的醫院停業已超過25年，就在車水馬龍的第一市場附近，周邊已被建築包圍，要進出只能從建築背後繞進，讓人遺忘這座見證時代風華的建築，產權為創建人第3代所有，多數久居國外，今年8月傳出托售，價格是5757萬元。

文化局表示，接到線報建築可能趁夜深，漏夜搶拆，16日下午3時就派員到現場勘查，晚間7點在員林分局警察人員的陪同下，在現場張貼暫定古蹟公告，而受託拆除該建物的廠商大型機具也駛入博愛路段，為拆除工程預作準備。經文化局人員現場宣讀文化資產法相關罰則勸阻及警員維護下才撤離。

文化局表示，後續縣府將輔導所有權人於審議期間做好管理維護，並依規定於6個月內完成審議。

(中時 )