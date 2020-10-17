美國司法部16日宣布將於12月對一名女死囚執行死刑。這將是近70年來美國聯邦首次處決女囚。

根據美國司法部聲明，這名堪薩斯州的女囚犯名為麗莎·蒙哥馬利。她早在2004年勒死了一名已有8個月身孕的女子，還用菜刀剖開其腹部取走腹中胎兒，試圖冒充成她自己的孩子。

2007年，美國密蘇里州西區地區法院的一個陪審團裁定，蒙哥馬利觸犯聯邦綁架致死罪，一致建議判處死刑，由法院強制執行。

美國司法部在16日的聲明中宣佈，蒙哥馬利將於2020年12月8日在印第安納州特雷霍特監獄接受注射死刑。美國政府上一名處決的女囚是邦妮·海蒂，她於1953年在密蘇里州的一個毒氣室被處死。

2019年，美國司法部長巴爾宣佈，恢復被廢除近20年的聯邦死刑。今年4月，美國一家聯邦上訴法院裁定，批准美國政府通過注射藥物執行死刑。之後，美國司法部在7月13日至8月28日之間對4名男性死囚逐一行刑。

(中時 )