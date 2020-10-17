兩岸近期情勢緊張，連帶使一些名嘴在電視上無所不用其極在抹黑對方，一位親綠名嘴在政論節目聲稱，「大陸內部經濟已經大崩潰了，還說廣州深圳街上都沒人」，此話一出，經大陸多個官媒火速轉發報導，引起不小話題。

大陸最高領導人近日在「深圳經濟特區40周年」慶祝大會提到，支持深圳開展數字人民幣內部封閉試點測試，推動數字人民幣的研發應用和國際合作。並表態支持深圳實施「綜合改革試點」，將賦予深圳在重要領域改革上有更多自主權，也引起外界關於「深圳是否會取代香港」的廣泛討論。

據政論節目《台灣最前線》10月15日內容顯示，資深媒體人吳國棟在談及大陸最高領導人南巡深圳，預計深圳將進一步往「國家自主創新示範區」發展，吳國棟指稱香港(反送中)方面出現反彈，並強調大陸不可能把深圳取代香港，因為香港的現況變成這樣，深圳也被拖垮下去。

吳國棟稱，「現在大家到網路上去找深圳，會發現大廠、企業、廠商關門，並煞有其事聲稱深圳最繁華的一塊『龍華區』，富士康等科技廠全部都在那，以前馬路上中午休息時間，馬路上都是人，幾十萬人在那邊工作。現在那邊馬路上都空空的」。

他還強調，最糟糕的不是深圳，一路已經延到廣州去了，廣州也是門可羅雀，以前車水馬龍的觀光、採購街道、商場，現在全部都沒人，最繁華的特區，整個都已經沒落了。他還斷言，這些跡象表示，大陸內部已經開始在崩盤了。

對此，大陸官媒《環球時報》16日報導，有不少大陸網友在微博表示，「笑死人」、「滿嘴胡話，也能稱為名嘴？」、「一本正經的自娛自樂」、「這種愚昧宣傳，可憐」、「連深圳人也不知道，龍華區是深圳最繁華的地方」。

(中時新聞網)