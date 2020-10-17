雲林縣土庫鎮公所教作蝙蝠屋，推廣友善農業村落。（張朝欣攝）

雲林縣土庫鎮公所教作蝙蝠屋，推廣友善農業村落。（張朝欣攝）

雲林縣土庫鎮公所為推廣友善農業村落，17日與水林鄉黃金蝙蝠館合作舉辦蝙蝠屋教作，共完成15個蝙蝠屋，1隻蝙蝠每晚可捕食近千隻昆蟲，有效減少蚊蟲對農田與住家的侵擾，是最好的生物蟲害防治方式。

土庫鎮青農林家良以友善土地理念，返鄉種植安全、無毒的「回鄉米」，獲土庫鎮公所、農委會水保局支持，17日與蝙蝠達人張恒嘉在土庫庄役場舉辦蝙蝠屋教作，吸引30餘名民眾到場參與，希望藉由蝙蝠屋幫忙除蟲害。

民眾拿著親手製作的蝙蝠屋說，蝙蝠屋經過彩繪，就像鳥屋一樣可愛，掛在農田附近可以減少蟲害，其糞便也是很好的天然肥料；掛在住家則可吃掉病媒蚊、有效防治登革熱，可說是人類的好幫手。

林家良表示，食蟲性蝙蝠每晚可吃掉近千隻昆蟲，對農業蟲害控制有很大的作用，不但可增加農產量，也可減少使用農藥造成的環境汙染，國外有機果園已成功用蝙蝠屋吸引蝙蝠達到除蟲效果，國內則是持續推廣中。

黃金蝙蝠館負責人張恒嘉指出，蝙蝠屋主要以原木為材料，考量生態環保，均選用國際認可的FSC（森林管理委員會）木材，可追蹤從森林到消費者的過程，不會犧牲生態系統且可減少濫伐，確保森林生態的永續發展。

外傳蝙蝠可能是肺炎病毒的傳染源，張恒嘉強調目前還無法證明蝙蝠是病毒的自然宿主，呼籲不要將蝙蝠妖魔化，更不要因恐慌而傷害牠。

(中時 )