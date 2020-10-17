（擁有22年經驗的主廚劉佳振親自傳授長榮空廚牛肉麵的美味祕方。圖／長榮空廚提供）

美味的航空餐製造基地鮮少有民眾可以進入廠區直擊製造過程，長榮航空（2618）今（17）日起開始每周六舉辦空廚體驗營，共計有16個梯次，讓民眾有機會進入全台食安管控最嚴格的長榮空廚參訪，並且可以於廚藝教室在各國主廚指導下親自學做料理，體驗營由長榮航空直營旅行社長汎假期獨家販售，目前仍接受報名中。

長榮航空空廚體驗營首梯共計吸引近20位學員報名，此次課程邀請擁有22年經驗的長榮空廚主廚劉佳振親自教授紅燒牛肉麵、清燉牛肉麵及經典的空廚牛三寶麵。

吃牛肉麵若有小菜搭配更添風味，長榮空廚也特別邀請學員親自動手製作經典的三道小菜，包含涼拌雲耳、涼拌海帶絲及黃金泡菜。其中黃金泡菜的醬料是主廚嘗試了近百次後研發出的獨門秘方，這次不藏私的直接分享給學員，現場互動十分熱絡，學員收穫滿載，除了可將親手做的小菜帶回家，並可享用空廚特別準備的美味午餐。

長榮空廚表示，空廚廠區的管理涉及食安，管控十分嚴格，平日正常運作日產量可高達5萬份的餐點，因此從不開放一般民眾進入參訪；此次因為疫情才有機會可以配合長榮航空推出的體驗營，在不影響廠區管理與運作的原則下，特別規劃參觀動線以及安排主廚與民眾做近距離的接觸。

參加的陳姓學員表示：「早就耳聞長榮空廚的牛肉麵非常有名，今天有機會直接近距離和主廚學習料理方式，主廚也不吝嗇地傳授多年經驗，希望回家也能複製這番美味。」

李姓學員表示，「印象最深刻的是離開廁所前需要執行嚴格洗手程序，沖水的秒數及方式都不能馬虎，一定要完全符合程序把手完全洗乾淨門才會開，第一次因為洗手秒數不足，差點離不開廁所。」

首次開放的航空餐製造基地是航空迷此生必訪之處，長榮空廚體驗營除了中式主廚外，也將陸續邀請日式、法式、義式主廚，依照節慶傳授應景的美味料理，日前於有「巧克力界奧斯卡」美名的「2020世界巧克力大賽」（International Chocolate Awards, ICA）榮獲金牌的吳坤霖糕點主廚，也將在12月12日及19日的體驗營親自教導學員製作聖誕布丁及薑餅屋。

長榮空廚體驗營限14歲以上的民眾參加，體驗價每人NT2,888元，為回饋熱情支持的民眾，推出第二人同行僅需加價NT888的優惠，至2021年1月底前，每周六將各舉辦一梯次的體驗營，仍持續接受報名中，民眾可洽長汎假期https://www.everfuntravel.com。

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