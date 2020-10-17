農委會主委陳吉仲今日親自試乘農地搬運車，大讚外型氣派。（黃婉婷攝）

台灣國際農業機械暨資材展17日於桃園盛大舉辦，規模為全亞洲最大，今年展期落在17日至19日，會場集結本土品牌及美、日等多國進口最新農業機械，從生產端到加工端一應俱全，展出攤數更是超過800攤，讓觀展民眾目不暇給。

在雲林縣舉辦14年的國際農機展，每年都吸引50萬逾人前來觀展，今年首度移師桃園舉辦，地點選在交通便利的高鐵站旁，在為期3日的展期當中，一共有800多攤、200多家廠商前來共襄盛舉，展場面積高達10公頃。農糧署也將旗鑑計畫成果發表會拉至會場，向農民展示30項科技農業計畫亮點成果。

農委會主委陳吉仲指出，由於台灣農村面臨勞動力老化問題，推廣自動化生產勢在必行，希望透過舉辦國際農機展、擴大農機補助，改變台灣農業生產結構，促進農業永續發展，增加台灣競爭力。

桃園市長鄭文燦表示，他當市長6年來，共補助5600多部大、小型農機，其中大型農機就有近1000部，對國內精耕、代耕中心助益極大，還能減輕農民工作負擔，相信台灣農機產業未來定能外銷國外，走在智慧發展領域的最前端。

會上展示的機具眾多，除輕巧、操作方便的「女力農機」外，其中全場最大的新荷蘭「T7.270」重量級曳引機，具備269P高馬力，能支援施肥、除草、收成等農業流程，車內也搭載GPS、冷氣、音響設備，10甲土地也能輕鬆應付，讓農民看得相當心動。

(中時 )