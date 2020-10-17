風箏達人謝明章說，施放大型風箏技巧十足，從檢查扣環、繩線到起飛，細節必須做到滴水不漏。（黃婉婷攝）

桃園國際風箏節「星際箏霸戰」昨熱鬧開場，一連2天的活動在大溪中庄調整池景觀土丘盛大舉行，首日便吸引3萬人次前來共襄盛舉，長、高約10米的大型太空人及7米寬的外星人飛船雙雙翱翔天際，還有家庭自備野餐墊，邊談笑邊觀賞千隻風箏齊飛，畫面熱鬧又溫馨。

第3屆的風箏節以「太空」為主題，由國外團隊授權的大型太空人、外星人飛船做為本次亮點，加上星際寶貝中的史迪奇、安琪，星際相遇感十足。此外，現場還能看見音速小子、毛怪、英國太空飛鼠、德國鸚鵡、紐西蘭獵鷹等多款大型軟體風箏，還有古色古香的西安馬車動態風箏，天空瞬間變得五彩繽紛。

來自台灣各地的15個特技風箏團隊，也特別帶來「UFO箏戰外星人」、「降落傘」等特技放飛表演，讓現場民眾看得直呼過癮。現場還設有放飛體驗區，由專業風箏老師在旁坐鎮，為初學者、小朋友解說如何安全放風箏。

放風箏已有16年之久的達人謝明章說，大溪中庄可飛的高度為200米，空間很夠，風箏飛起來很順，不會隨意亂飄。由於大型風箏較難掌握，起飛前除扣好扣環、注意風箏線是否纏繞外，也要隨時注意領航風箏是否穩定起飛，每個細節都要做到滴水不漏。

亞洲國際風箏聯合會理事長鄭凱元指出，今天雖然時陰時晴，但現場風速為適合放風箏的3級風，倘若出現8級以上的瞬間強陣風，就會實施禁飛。為避免新竹風箏節女童捲上天的事件再度重演，主辦單位也在風箏放飛區、特技表演區設置圍欄隔絕民眾，做好現場安全把關。

(中時 )