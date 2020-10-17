桃園市楊梅區老飯店橋下近日出現大片死魚，臭味蔓延周邊數公尺，讓行經民眾路過直呼受不了，趕緊通報民代協助。市府環保局獲報後，研判應為水中溶氧量不足而導致，目前已偕同水務局將千餘隻翻肚死魚清理乾淨，避免影響河川衛生。

楊梅老飯店橋為橫跨社子溪的橋樑，地點位於河川下游，近期卻因不明原因出現上千隻翻肚死魚，魚群集體飄於河岸邊，不僅畫面嚇人，氣味也讓人退避三舍，讓不少民眾質疑，該處恐有工廠不法排放廢水，因而毒死魚群。

市議員周玉琴指出，該處少有魚群死亡的情況，這次是首度聽聞類似情況，讓民眾嚇了一跳。由於事發地點位於橋下，居民多因過橋時，聞到酸臭、屍體腐敗的味道，定睛一看才發現有大群翻肚死魚在溪流中載浮載沉，氣得要求市府出面處理。

環保局獲報後前往勘查後指出，現場確實有2000餘隻的魚群死亡，經人員取水檢測水質後確認無異常，當時水色微黃，能嗅得淡淡腐臭異味，初步研判是因近日無雨，河川水位過低造成水中溶氧量不足，才導致魚群集體死亡。

為確保水質無虞，環保局人員隨後至上游愛鶴橋巡查，但未發現類似情事，便請水務局協助清理社子溪中的死魚，目前已將漂流死魚全數清理完成，以免滋生細菌，影響水質及環境衛生。

(中時 )