2020高雄市原住民族聯合豐年節活動於17日熱鬧登場，今年以拉阿魯哇族為展演主題族群，透過系列活動規劃，讓大家了解拉阿魯哇族的文化，高雄市長陳其邁也穿族服與11位穿著各族傳統服飾的首長出席共襄盛舉，一同體驗多元原住民文化。
市長陳其邁表示，為鼓勵高市原住民積極保存傳承原住民文化，原民會每年定期辦理原住民聯合豐年節，希望能透過文化展演與交流，提供原住民族群一個文化認同與文化傳承的場域，讓市民朋友藉由參與與體驗，認識及親近原住民文化，達成族群共融的目的。
陳其邁說，今年5天的豐年節是以第15族拉阿魯哇族為主，高雄原住民族朋友有3萬5000人，現在原民會註冊的有16族，高雄16族都有，因此高雄是一個在文化上多元的城市，今年在原民會主委阿布斯及原住民議員用心下，及市府各局處動起來，讓原住民在高雄市有主人的感覺。
今年豐年節首先是由各部落遵循祖先的傳統進行儀式，感謝神靈庇佑五穀豐收，接著各族群進行大會舞；之後有一系列趣味競賽，現場還有上百攤豐富可期的原民市集等，讓民眾充份感受原住民族的萬千風情。
今年也邀請到拉阿魯哇族耆老透過傳統儀式為活動祈福，祈求所有作物都能豐收，並由市長代由接受耆老祝福，同時祈求豐年節一切圓滿。
(中時 )
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