2020高雄市原住民族豐年節今年邀請到拉阿魯哇族耆老透過傳統儀式為活動祈福，祈求所有作物都能豐收，並由市長陳其邁代由接受耆老祝福，同時祈求豐年節一切圓滿。（林雅惠攝）

2020高雄市原住民族豐年節今年邀請到拉阿魯哇族耆老透過傳統儀式為活動祈福，祈求所有作物都能豐收。（林雅惠攝）

2020高雄市原住民族豐年節活動首先是由各部落遵循祖先的傳統進行儀式，感謝神靈庇佑五穀豐收，接著各族群進行大會舞。（林雅惠攝）

2020高雄市原住民族聯合豐年節活動於17日熱鬧登場，今年以拉阿魯哇族為展演主題族群，透過系列活動規劃，讓大家了解拉阿魯哇族的文化，高雄市長陳其邁也穿族服與11位穿著各族傳統服飾的首長出席共襄盛舉，一同體驗多元原住民文化。

市長陳其邁表示，為鼓勵高市原住民積極保存傳承原住民文化，原民會每年定期辦理原住民聯合豐年節，希望能透過文化展演與交流，提供原住民族群一個文化認同與文化傳承的場域，讓市民朋友藉由參與與體驗，認識及親近原住民文化，達成族群共融的目的。

陳其邁說，今年5天的豐年節是以第15族拉阿魯哇族為主，高雄原住民族朋友有3萬5000人，現在原民會註冊的有16族，高雄16族都有，因此高雄是一個在文化上多元的城市，今年在原民會主委阿布斯及原住民議員用心下，及市府各局處動起來，讓原住民在高雄市有主人的感覺。

今年豐年節首先是由各部落遵循祖先的傳統進行儀式，感謝神靈庇佑五穀豐收，接著各族群進行大會舞；之後有一系列趣味競賽，現場還有上百攤豐富可期的原民市集等，讓民眾充份感受原住民族的萬千風情。

今年也邀請到拉阿魯哇族耆老透過傳統儀式為活動祈福，祈求所有作物都能豐收，並由市長代由接受耆老祝福，同時祈求豐年節一切圓滿。

(中時 )