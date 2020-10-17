就算攻城獅後衛高國豪17日拿下30分、6抄截的精采表現，他卻在賽後表示，「其實我還蠻氣自己的，因為我認為還可以打得更好。我從來不在乎自己得幾分，我只在乎贏球，以及發生多少次失誤。」他在這場熱身賽發生5次失誤。

其實這是高國豪自我要求很高的表現罷了，畢竟他才暫時結束旅美打球生涯，趁著新冠肺炎期間，返台來到P＋聯盟這個職業舞台表演，沒想到第1場熱身賽就有30分的高得分表現，感覺歷經美國大學籃球的洗禮，他似乎變得更強大了。

「在美國打球很注重防守，假如我沒守好，很快就被換下了，也因這段旅美經歷，讓我無論在進攻或防守都有進步，」高國豪說，「不過我很久沒在台灣打球了，還在這麼多的觀眾面前，我當然一定會有壓力，多虧隊上老大哥都在激勵我。」

高國豪強調自己很擔心自己狀態跑掉，反正只要上了場，就不要怕失誤，平常心放開打就對了，「這不是以前高中或大學比賽，而是職業球賽，我沒有自滿的空間，更不在乎自己是否成為攻城獅的看板球星，我想每個隊友都是好球員。」

攻城獅總教練林冠綸賽後表示，會讓高國豪首場熱身賽就先發上場，一切都是他在訓練中，證明自己應該得到這個先發位置，「我早就說過，我不在乎年紀或觀感，我想國豪值得先發這個位置，儘管他還有很多需要進步與成長的地方。」

(中時 )