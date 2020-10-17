據印度衛生部17日上午發布的消息，截至當地時間上午8點（台灣時間10點半），印度新冠肺炎確診病例達743萬2680人，其中死亡病例11萬2998人，治癒出院652萬4595人。新增837例死亡病例，確診病例24小時增加了6萬2212人。

印度確診病例僅次於美國。據美國約翰·霍普金斯大學數據，美國新冠肺炎感染人數已達805萬，死亡21.8萬人。美國新增病例數已連續兩天超6.4萬例。疫情曲線再次出現上昇勢頭。

在東南亞地區，新冠肺炎疫情也持續蔓延，菲律賓和印尼的累計確診病例均超過35萬例。

菲律賓衛生部通報說，截至當地時間16日16時，該國過去24小時新增新冠確診病例3139例，累計確診35萬1750例；新增死亡34例，累計死亡6531例。而據美國約翰·霍普金斯大學最新數據，菲律賓17日累計確診再升至35萬4338例。

香港中通社16日報導說，10月以來菲律賓新冠疫情出現緩和跡象，日均新增病例和病毒檢測陽性率均進一步下降。據菲衛生部的數據，10月1日至16日確診病例日均新增約2500例，低於8月份的約4100例及9月份的約3000例。截至14日，菲新冠病毒檢測陽性率已連續7天低於8％，目前維持在7％左右，較8月中旬約13％下降明顯。

隨著疫情趨緩，菲律賓政府16日宣布允許各地商場恢復舉辦促銷活動來吸引消費者，同時地方政府可在做好防疫的前提下進一步縮短或取消宵禁。

不過菲律賓政府也提醒民眾警惕「抗疫疲勞」情緒。菲衛生部副部長韋爾吉雷近日說，政府深知本國民眾正經歷「抗疫疲勞和隔離疲勞」，很多民眾迫切希望回歸正常生活，但新冠疫情仍在蔓延，民眾必須適應這種「新常態」并遵守防疫規定。

另外在印尼，政府新冠肺炎疫情官方網站16日公布的最新數據顯示，印尼確診病例已達35萬3461例，新增4301例。目前，有27萬7544名患者被治癒，另有1萬2347例死亡病例。過去24小時，新增治癒患者3883人，死亡病例增加79例

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當天，印尼政府對逾4.1萬個樣本進行檢測，印尼報告新增確診病例數量最多的省為，增長1045例的雅加達，其次是增長484例的西蘇門答臘。截至10月16日，印尼新冠治癒率已升至78.5％，死亡率為3.5％。

(中時 )