（高雄市律師公會副理事長黃奉彬（右起）、高雄市會計師公會理事長張益順、立委周春米、中華民國會計師公會全國聯合會理事長黃奕睿、政大會計系教授馬秀如、橋頭地方法院法官李俊霖等，17日下午出席「商業事件檢查、與鑑定案件的探討座談會。圖／顏瑞田）

立法院通過的「商業事件審理法」，將在明年7月1日開始實施，無論上市櫃公司、或是一般企業，未來有關公司大小股東、利益關係人權益的檢查與鑑定，都將牽涉會計師、法院等各方專業機構的攻防，但，因二者雖各具專業領域，對商業問題的看法與做法，卻不見得有交集，因此，高雄市會計師公會與高雄市律師公會，首度破天荒合作，召開座談研討會，希望共同發現問題，並提出建議，解快問題。

社團法人高雄市計師公會、社團法人高雄市律師公會、立委周春米辦公室、以及屏東律師公會，17日下午2時聯合舉辦「高屏地區商業事件、檢查與鑑定案件之探討座談會」，高雄市律師公會副理事長黃奉彬、高雄市會計師公會理事長張益順、立委周春米等人共同主持，中華民國會計師公會全國聯合會理事長黃奕睿特別南下與會。

與會的政大會計系教授馬秀如形容這場座談，「是會計師、律師兩個專業組織，第一次的聯合，非常不容易」，希望在「商業事件審理法」實施之後，大家能夠辨認問題，並找出解決的答案。

高雄市會計師公會理事長張益順指出，他接任理事長職務以來，公會已經承接73件法院指派或選任的商業案件，其中的60％屬於檢查案件，協助司法機構，提供專業意見，維護聲請人或相對人的權益。

會計師曾季國以「從會計師界的觀點，探討商業事件、檢查與鑑定案件最迫切之問題與建議之解決方案」，做專題演講，他指出，會計師擔任法院選任或選派的檢查人，經常面對資料不充足、檢查項目過於空泛、報酬多寡、檢查人力不足、以及法流程與效率。

曾季國綜合各界意見而建議，修訂公司法第245條第3項，對於檢查有規避、妨礙、或拒絕者，得按次加倍處罰，不要再受處罰次數限制，避免受檢公司的消極、拖延戰術。

針對檢查人的報酬問題，曾季國建議，按照鐘點計費，不限時數，並訂立鐘點費標準，報價包含最低收費和最高收費、預收部份款項、先給檢查人有時間估價，再決定是否接受輪派擔任檢查人、以及修法刪除徵詢董事及監察人意見，減少阻礙。

針對人力與效率問題，曾季國建議，由公會建立人才派遺資料庫，靈活調度人力，加快結案速度，並由公會提供培訓課程，建立參考的資料庫，包括專業知識的建立、案件執行的指導、以及實際案例的分享。

橋頭地方法院法官李俊霖提醒，公司法第245條雖已修正，放寬少數股東聲請選派檢查人的條件，但，修法之後，增加了「得檢附理由、事證及說明其必要性」，因此，律師在協助聲請人和會計師時，一定要敘明理由、事證和必要性，否則會被法院駁回。

李俊霖表示，聲請人如果向法院要求選派檢查人，鑑定公司股票收買股價的裁定，必須正確選擇適用的法律，到底要根據商業事件審理法、公司法、或是企業併購法？因為會牽涉費用負擔的問題，如果是公司法，聲請的股東和公司，要各負擔二分之一的費用，如果根據商業事件審理法和企業併購法，聲請程序費用及檢查人的報酬，都將由公司負擔。

針對檢查人的報酬，他也建議，檢查人應提出案件的「事先必要的費用」，而不是使用「報酬預付」，因為，根據台灣台北地方法院105年度司更（一）字第4號事裁定，「按訴訟行為須支出費用者，審判長得定期命當事人預納之」，如此，就可獲得法院認同，有機會事先取得案件費用。

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