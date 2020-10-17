核一廠二部機組均已停止運轉，正在進行相關除役作業，核一廠室外乾貯設施已興建完成，台電指出，但因新北市政府未核發水保完工證明，爾後核一廠提出水保設計變更申請送審，皆遭新北市府退件，致乾貯設施迄今無法使用。

針對17日新北消防局對外指控台電已隔2年仍未重送審水保計畫，台電鄭重澄清，為積極處理核廢料與電廠除役，台電自107年以來已針對核一乾貯水保提起共計5次訴願救濟，皆獲農委會判定新北市府原處分撤銷，至今尚未收到新北市府另為處分。

台電強調，台電注重核能安全的立場與新北市政府始終一致，請新北市府儘速就技術面審查乾貯水保設計變更案，以利反應爐內的用過核燃料儘早移至乾式貯存設施內安全存放，進而使除役工作妥適展開。

台電指出，核一乾貯設施經我國原能會認證，其水土保持計畫於99年獲新北市府核定，台電因施工時配合現場實際地形、提升結構安全而增加地錨數量，曾辦理細部設計變更，也在102年6月獲新北市政府審核通過；後續則為配合地形減少開挖，局部微調邊坡擋土牆施工規劃，並經新北市府要求配合辦理變更第2次設計，送審說明13次、皆遭新北市府以「未按圖施工」為由退件，造成除役計畫推動延宕，台電深感遺憾。

台電表示，為核一廠除役計畫順利推展，台電依法分別於107年5月及11月、108年5月及12月及109年6月，向水保中央主管機關農委會提起五次行政訴願，均經農委會認定新北市府辦理有瑕疵，做出「原處分撤銷，另為適法之處分」之訴願決定。惟新北市府始終無視訴願決定，持續做出不予核定處分，堅持要求台電需重送水保計畫申請。

針對第五次訴願，農委會於109年9月21日仍做出「原處分撤銷，另為適法之處分」之訴願決定，新北市府應於109年11月21日前另為處分。台電強調，台電注重核能安全的立場與新北市政府始終一致，期盼地方政府儘速就技術面審查乾貯水保設計變更案，台電也會做好核安工作，讓除役工作妥適展開。

(工商 )