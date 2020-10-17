副總統賴清德（淡藍襯衫者）參加「南德相聚」活動，不少老店衝著賴清德前來擺攤。（程炳璋攝）

副總統賴清德舉辦粉絲見面會，臉書上不少頭號粉絲熱情與他合影。（程炳璋攝）

副總統賴清德（淡藍襯衫者）在攤位前為粉絲簽名。（程炳璋攝）

台灣新冠肺炎進入後疫情時代，台南市多處老街商圈伺機重振觀光，商家邀請到副總統賴清德17日下午1時許在陳德聚堂舉辦「南德相聚」臉書粉絲見面會，聚集百位外地「賴粉」，賴清德化身說書人，行銷台南在地生活文化。

賴清德接任副總統後，為加強網路人氣聲量，首次舉辦臉書頭號粉絲見面會，首場選在他擔任市長時打下政治基礎的台南大本營出發，號召「百名外地賴粉站出來」。活動上賴粉排隊興奮上前擊掌合影，賴清德似感受鐵粉溫暖，臉上不時掛著笑容。

賴清德17日化身說書人，在陳德聚堂內為賴粉「講古」，陳述台南各項生活文化，行銷後疫情時代的台南老街商圈觀光，台南市正興街、新美街與信義街商圈代表皆出席，活動現場也找來16家有台南特色的老店擺攤，外縣市的賴粉可以1次認識台南傳統商家。

賴清德以台南小吃偏甜引言，提到台南的甜味內包含了台南的人情味，摻雜了文化的滋味，他舉擔任台南市長時舉辦的「愛情城市嘉年華」活動為例，向賴粉們介紹台南4大月老廟，結合飯店推出的月老情人餐，增加了台南愛情觀光的甜蜜滋味。

賴清德提到，他觀察退休後的台南市民，常不在家裡吃飯，偏愛吃外食，造就台南人心中都有一張屬於自己的美食地圖。他稱讚台南每攤小吃都有一定水準，小吃形成商圈，勾勒台南慢活型態。

擔任主持人的米街人文會社召集人陳宏斌表示，賴清德從台南市長、行政院長到現任副總統，對台南建設承諾逐步兌現，大家最懷念的是他擔任市長時，為了決定是否放颱風假，清晨被拍到剛下班到小吃店吃早餐的身影，是至今帶給台南市民的一種驕傲感。

(中時 )