樂天桃猿去年第六指名選進的莊昕諺是明日先發投手，對手是中信兄弟，生涯初登板剛好是20歲生日前一天，讓他有點驚喜，他透露自己其實小時候是象迷，可惜最想對決的打者「恰恰」彭政閔已經退休，明天將全力以赴，以贏球為目的出賽。

莊昕諺在二軍都是擔任中繼投手，10場出賽共丟12局，被敲19安包含3轟，另有7次保送、7次三振，自責分率為5.25，莊昕諺透露自己原本設定是2年後上一軍，「昨天跟統一打練習賽，比到一半突然收到通知要先發，覺得很驚喜，也有一點緊張。」

莊昕諺19日才要過20歲生日，生日前將要達成生涯初登板，可惜家人在澎湖因此不一定能到場。將對上拿上半季冠軍的中信兄弟，莊昕諺將平常心看待，不過他透露其實從小就是象迷，「幼稚園第一次進場看球，就是看兄弟跟彭政閔，對恰哥特別有印象，可惜最想對決的人退休了。」

總教練曾豪駒表示，翁瑋均今年投球局數109局差不多到達設定局數了，王溢正也下二軍休息，「明天派莊昕諺先發，教練團回報近況不錯，也不一定會採用投手車輪戰，還是要看狀況。」而莊昕諺則表示今年整體在心態、技術上都有進步，球速最快約147公里，對控球較有把握，滑球則是決勝球。

(中時 )