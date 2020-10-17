許姓、陳姓男子駕車自撞路樹，警方從車內查獲槍毒。（民眾提供）

今（17）日凌晨0時許，39歲許姓男子與43歲陳姓男子駕車行經新北市板橋縣民大道、民生路口，車輛衝上人行道撞上路樹，駕駛許男傷重送醫，陳男輕傷，警方到場後，赫見車內竟有2把手槍及海洛因，遂將陳男帶回偵辦。

據了解，許、陳2人從新莊要到板橋湳雅夜市吃宵夜，行經板橋縣民大道、民生路口時，疑因看見路上有警察臨檢，許男一時緊張，竟把車開上人行道衝撞路樹，許男全身多處擦挫傷，有內臟出血情形，經送往亞東醫院開刀，目前無生命危險，陳男僅撞傷下顎，不需送醫。

海山警分局員警獲報到場，眼尖發現駕駛座下的手提包露出槍管，附帶搜索後，從包中起獲改造手槍2把、子彈15發、針頭及海洛英，遂將陳男帶回調查。

陳男辯稱，槍毒都是送醫急救的許男所有，警方已派員到醫院戒護在加護病房的許男，許男經抽血有毒品反應，全案依毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例移送新北檢偵辦。

(中時 )