台東地檢署查獲私人直升機違法飛行，查扣Robinson R22 BetaⅡ型輕型2人座直升機1部 。（台東地檢署提供／莊哲權台東傳真）

1架Robinson R22 BetaⅡ型輕型直升機，在東海岸違法起降，台東地檢署除查扣該直升機外，疑涉案之陳男諭知25萬元交保；另有媒體爆料，該直升機所有人陳男就是國巨企業前總裁陳木元，但是檢警未予證實；而陳男也否認駕駛。

繼日前1架白色的R22私人直升機在淡水起降遭法辦後，台東金樽遊憩區也有1架黑色同型的直升機違法飛行，台東縣警察局成功分局接獲民眾檢舉後通報台東地檢署，會同交通部民用航空局台東航空站查辦。

經專案小組蒐證後，日前至被告陳男在台東的住處搜索，扣得Robinson R22 BetaⅡ型輕型2人座直升機1部等相關事證；檢察官於16日下午傳喚陳男到案，經調查後，認其涉嫌違反民用航空法第103條使用違法航空器飛航、第104條無證照飛航等罪嫌，犯罪嫌疑重大，惟尚無羈押之必要，諭知25萬元交保。

而據媒體爆料，直指陳男就是國巨前總裁陳木元，不過，台東地檢署主任檢察官曾揚嶺表示，全案目前仍偵查中，相關細節不便對外說明，新聞稿指陳男涉重嫌，但未提及陳男全名，也未提及陳男駕駛直升機，請外界勿過度臆測。另，16日傳喚陳男到案，陳男否認違法飛行。

據了解，陳木元在被傳喚前1天，也就是15日接受媒體訪問時就痛批民航法規還活在「老蔣時代」，早就不合時宜；陳木元認為，天空理應是自由民主的一部分，希望立法院可以修法，但是該篇報導今天下午已被移除。

而陳木元也曾於2012年考取我國首張自用直升機適航證及操作證；此外，他在去年2月接受另家媒體採訪時也說過，在台東的退休生活，「就煮煮菜，開開直升機」，並讚歎台東的自然美景。

(中時 )