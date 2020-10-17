雞蛋是最佳能量來源，有人每天早餐都要吃1顆雞蛋，甚至1天好幾顆，不過，研究發現，每天吃1顆以上雞蛋，將增加糖尿病風險。台北馬偕資深營養師趙強表示，雞蛋與健康風險之間的關鍵在於料理方式，水煮少油，一定比炒煎等多油烹調來的健康，如果膽固醇正常，1天1至2顆蛋是沒問題的。

為了瞭解蛋與健康之間的關連性，2013年1項大型回溯性研究彙整16個研究結果，分析發現，與和很少吃蛋（1周低於1個）群組相較，1天吃1個以上的群組罹患第2型糖尿病的風險高出42%。進一步分析糖尿病患者，和很少吃蛋的群組相較，1天吃1個以上蛋的群組糖友，因心肌梗塞、腦中風而死亡的風險高了69％。至於雞蛋攝取量與心肌梗塞、腦中風，以及因為這些疾病而死亡之間，則沒有顯著的關係。

吃蛋可能不會提高血中壞膽固醇的數值。但不少報告指出，蛋攝取量越多，則糖尿病及心臟衰竭的風險越高；在糖尿病患者中，發生心肌梗塞、腦梗塞等疾病風險也較高。對此，趙強指出，類似研究眾多，有些則有不同結果，例如，2016年美國1項研究發現，雞蛋與膽固醇無關，當時就有病人詢問，可否從每周吃3顆蛋，變成1天1顆，結果3個月後，膽固醇數值偏高，嚇得不敢再多吃蛋。

營養師說，1天吃幾顆蛋因人而異，不少年輕美式足球選手1天吃12顆雞蛋，直接打成汁直接喝下，但從學理上來看，吃得多不見得可以讓肌肉變大。

趙強建議，一般人1天1至2顆雞蛋，另搭配魚、肉以及豆製品，飲食多樣化，才能減少攝取過多膽固醇，降低心血管疾病風險。

(中時新聞網)