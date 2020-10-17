美國總統川普15日在邁阿密的市民大會上與選民互動，並接受全國廣播公司（NBC）《今日秀》女主播賈斯里（Savannah Guthrie）的訪談，兩人就許多不同的問題展開攻防，且互不相讓。而川普和女主播之間的舌戰，引台灣網友熱議，有網友直呼他根本就是「吵架王」。

川普日前接受NBC《今日秀》訪談，他和主持人就白人至上主義、確診新冠肺炎、轉推陰謀論推文等問題展開舌戰，而節目的相關影片也被網友傳到PTT上，該網友還指出，女主持人咄咄逼人，問題都十分尖銳且設置很多陷阱，他直言，「我看要是Sleepy Joe被這樣狂問早就倒了吧！」

其他網友也留言回應，「吵架王」、「真的吵架王」、「主持人來吵架的膩」、「認真講任何場合我從沒看過川皇被問倒過」、「超強 直接把主持人的問題打回去」。

還有一些網友則認為，川普口才真的不錯，「口才好結果辯論出來被評最爛，嘻嘻」、「川普看不出來有染病耶，口才超好」、「川普口才真的好，女主持人挖了很多洞硬是不跳進去」、「川普口才很好，拜登就差一截」。

(中時新聞網)