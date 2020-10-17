擁有22年經驗的主廚劉佳振親自傳授長榮空廚牛肉麵的美味秘方。（長榮提供）

長榮航空今(17)日起開始每週六舉辦空廚體驗營，共計有16個梯次，首梯共計吸引近20位學員報名，讓民眾有機會進入全台食安管控最嚴格的長榮空廚參訪，直擊美味的航空餐製造基地，並且可以於廚藝教室在各國主廚指導下親自學做料理，體驗營由長榮航空直營旅行社長汎假期獨家販售，目前仍接受報名中。

此次課程邀請擁有22年經驗的長榮空廚主廚劉佳振親自教授紅燒牛肉麵、清燉牛肉麵及經典的空廚牛三寶麵。吃牛肉麵若有小菜搭配更添風味，長榮空廚也特別邀請學員親自動手製作經典的三道小菜，包含涼拌雲耳、涼拌海帶絲及黃金泡菜。其中黃金泡菜的醬料是主廚嘗試了近百次後研發出的獨門秘方，這次不藏私的直接分享給學員，現場互動十分熱絡，學員收穫滿載，除了可將親手做的小菜帶回家，並可享用空廚特別準備的美味午餐。

長榮空廚表示：空廚廠區的管理涉及食安，管控十分嚴格，平日正常運作日產量可高達5萬份的餐點，因此從不開放一般民眾進入參訪；此次因為疫情才有機會可以配合長榮航空推出的體驗營，在不影響廠區管理與運作的原則下，特別規劃參觀動線以及安排主廚與民眾做近距離的接觸。

參加的陳姓學員表示：「早就耳聞長榮空廚的牛肉麵非常有名，今天有機會直接近距離和主廚學習料理方式，主廚也不吝嗇地傳授多年經驗，希望回家也能複製這番美味。」李姓學員笑著分享：「印象最深刻的是離開廁所前需要執行嚴格洗手程序，沖水的秒數及方式都不能馬虎，一定要完全符合程序把手完全洗乾淨門才會開，第一次因為洗手秒數不足，差點離不開廁所。」

長榮空廚門禁相當嚴格，採用科技化的管理方式，員工每日報到時需經過人臉辨識並同時在系統上填妥自主健康管理資料才能進入公司大樓，在廠區內的辦公及各作業區，也都要通過人臉辨識才能進入。員工制服則採集中管理方式，一周7天每天都有該日的專屬制服，以號碼做為識別，如果員工穿錯或未更換則會被立即糾正，以確保廠區的衛生安全。

自動化的設備是長榮空廚在2018年建立新廠區的重要目標，以確保提供穩定品質的航空餐點，也達到提高生產效率的要求，最新引進的連續式自動炊飯系統，每一個小時可以烹煮560公斤的米飯，相當於3,000碗白飯份量，搭配長榮空廚研發的獨家配方，穩定的品質使每一口米飯都能維持Q彈口感。此外，先進的螺旋式立體急速冷卻系統，該設計除能節省作業空間，也讓食物能夠快速冷卻並保存鮮度，食物可在1小時內從100度降為8度。

長榮空廚擁有生產航餐的雄厚實力和多項國際食品安全認證，也是全世界極少數兼具微生物及液相層析串聯質譜儀(LC／MS／MS)實驗室的空廚，可檢驗出塑化劑、瘦肉精及甜味劑等多項添加物，無論食材的選擇、烹調、組裝到運送的每一道生產流程均以食安為最高原則。

首次開放的航空餐製造基地是航空迷此生必訪之處，長榮空廚體驗營除了中式主廚外，也將陸續邀請日式、法式、義式主廚，依照節慶傳授應景的美味料理，日前於有「巧克力界奧斯卡」美名的「2020世界巧克力大賽」（International Chocolate Awards, ICA）榮獲金牌的吳坤霖糕點主廚，也將在12月12日及19日的體驗營親自教導學員製作聖誕布丁及薑餅屋。

(中時 )