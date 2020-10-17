網友不解若王梓芠與日男關係清白，那怎會衣衫不整摟在一起。(取自微博)

大陸女星王梓芠原本默默無名，在電視劇《如懿傳》飾演侍女「阿寶」成為她唯一代表作，未料她近日卻因為一部疑似與人夫偷情，慘遭懷孕正宮抓姦在床暴打的影片爆紅，讓網友忍不住在她微博諷刺留言「做演員沒出名，做娼婦出名了」。對此，王梓芠內心也滿腹委屈，不客氣地反擊了。

一位北京人妻日前含怨公開抓姦影片，指控日籍丈夫在她懷孕5個月的狀況下，還與王梓芠偷情，「是你們逼死了我和孩子，門間真也，王梓芠，也許天堂才最快樂的，沒有煩惱和憂愁，媽媽無力保護你了，如果老天有眼讓這對狗男女不得好死，永生永世不得安寧……」。

對於小三指控，王梓芠則是滿腹委屈地回應，稱自己不是小三，與對方只是借宿關係，兩人關係清清白白，男朋友也知情，更反控是對方老婆帶了8位男子強逼她拍下這部所謂的抓姦影片，謊稱是小三被打。

不過王梓芠的說詞顯然不被網友接受，紛紛PO出她與日男緊緊相擁的照片，砲轟「總感覺被侮辱了智商」，甚至還有人留言諷刺王梓芠「做演員沒出名，做娼婦出名了」，令王梓芠不堪受辱，正面反擊：「是麼，來來來你在現場嗎，你知道情況嗎，你家人你妹妹你媽媽遇到這種情況社會人威脅，你也這麼說她們嗎？」

(中時新聞網)