男女交往如果論及婚嫁，多少都會在意對方經濟能力、存款等，畢竟結婚就要面臨養家、養小孩等問題，有位女網友在網路上發文詢問大家，如果要到了適婚年齡，女生存款卻不到50萬，各位男性們會害怕嗎？結果男網友想法讓許多人好意外。

女網友在論壇PTT上發文詢問「男生會怕存款不到50萬的女生嗎」？表示自己指的是30到35歲之間的「適婚年齡」女性，好奇如果存款不到50萬，男生會扣分嗎？又如果以結婚為前提，會設但書給女方嗎？同時也想知道理科組男生，與文科組男生想法會不會不一樣。

文章掀起網友熱議，大部分男網友認為，「存款不到50萬真的不行」、「女人沒什麼存款男人也會害怕」、「30歲前整天出國當月光族，30歲後找宅男回收」、「這種只適合玩玩，不敢娶回家」、「若不是家庭因素、投資、負債等問題，這樣的確不行」。

其他網友則認為沒存款不代表什麼，理財觀念更重要，「至少不是月光族」、「沒存款但有房可以嗎」、「看理財規劃跟收支狀態可能比較準一點」、「不會賺錢還好，不會賺卻愛花錢比較令人害怕」；不過這篇文章出發點引起不少爭議，有人表示原PO只是「好玩」發釣魚文，有些人可能因為家庭因素存不了錢，「踩著別人的傷口還自鳴得意」。

(中時新聞網)