總統蔡英文已進入第二任期，下屆總統大選提前開打，各政黨會派出誰來參選，備受矚目。資深媒體人韋安預測，藍綠2024之戰，由民進黨籍桃園市長鄭文燦、國民黨籍新北市長侯友宜出馬，幾成定局。

韋安今天在臉書貼文表示，蘇貞昌屢點名選總統，鄭文燦坦言：「我不能說我不動如山，不過心是很定的」。「大位不以力取」，鄭文燦和侯友宜都有搏大位的戰略定力，高施政滿意度和支持度。因此他認為，其他藍綠有意一戰2024的人，幾乎都會白忙、瞎忙和窮忙一場。2024鄭侯之戰，9成已成定局。

民進黨下屆總統熱門人選的桃園市長鄭文燦，曾上節目脫口承認，心裡有想過當總統。日前接受壹電視《我是救星》節目專訪時，談及卸任市長後，有沒有想選總統或是更上層樓？鄭文燦鬆口表示，他倒沒有想要說，很快地敲鑼打鼓，但也不能說不動如山。而針對另一位競爭者副總統賴清德，鄭文燦表示，賴清德跟他關係算很好，也很執著啦，但這個也是優點。

至於國民黨2024總統大選的熱門人選，新北市長侯友宜表示，一定會盡全力把市長角色做好，一步一腳印全力以赴，他會繼續認真做事。

韋安預言2024鄭侯之戰，網友對此回應說：「人千算萬算，不如老天一劃！謀事在人，成事在天呀！就看誰比較有福報了。」、「賴清德心裡苦賴清德不說。」

(中時新聞網)