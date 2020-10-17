2020新力旺企業女子壘球聯賽挑戰賽第2場，（17）日下午繼續在台北市青年公園棒球場進行，首場落敗的新力旺旺獅推出2周前歸隊、今天凌晨才結束隔離的超級洋投巴恩希爾（Kelly Barnhill）先發，而她果然不負眾望，完投7局只失1分，率領旺獅以3比1力克新世紀黃蜂，扳成1勝1負平手。

巴恩希爾7局投球被黃蜂敲出8支安打，威力尚未完全恢復，但她關關難過關關過，只在一局上因為林鳳珍的陽春全壘打失掉唯一的1分。談到重返台灣的感覺，巴恩希爾表示，很開心能夠幫助球隊扳平，雖然自己的狀況並不是很好，好在隊友的打擊很給力。

不過巴恩希爾也小小挖苦了前一戰單場雙響炮的維達列斯（Tori Vidalas）說：「我主投的比賽，Tori的全壘打都不會出現，希望她可以對我好一點。」

黃蜂以季末表現出色的本土小將施彩芸先發，6局只被敲出4支安打，表現並不差，卻因1局下出現亂流，被黃佩真敲出2分打點二壘安打，導致終場1比3敗陣而吞下敗投。對於自己的失投，施彩芸說怪只能怪自己，後來在教練的提醒後才回神，可惜為時已晚。

打完前兩戰旺獅和黃蜂各取一勝，兩隊總教練都表示可以接受，也在原先設定的狀況之內。依照兩隊洋投的使用方式來看，卡爾森（Kaisey Carson）將在明（18）日的第3戰再度上場先發，巴恩希爾則要等到下周六（24日）移師台中市萬壽公園棒球場才會出賽，屆時卡爾森將也將與她正面對決。

(中時 )