竹南鎮公所辦理秋季擴大淨灘活動，結合社區環保義工團體組成的環保尖兵，近千人到龍鳳漁港南、北岸淨灘。（竹南鎮公所提供／何冠嫻苗栗傳真）

竹南海岸風光明媚，更是衝浪勝地，吸引人潮但也帶進大量垃圾，竹南鎮公所17日辦理秋季擴大淨灘活動，結合26個社區環保義工團體組成的環保尖兵，近千人到龍鳳漁港淨灘，分別由觀景橋及救生站進入南、北岸，沿途清理遺留於沙灘中常見的垃圾，共同為維護環境生態盡一份心力。

竹南鎮長方進興表示，竹南鎮有珍貴美麗的沙灘海岸線，不僅風景優美，更是台灣西岸的衝浪聖地，今年受到疫情趨緩影響，國人開始走到戶外運動健身，假日竹南海邊總吸引滿滿人潮，進而產生許多垃圾，除原本的海漂垃圾外，人們棄置的垃圾也越來越多，因此借助義工無私的付出與熱心，一起將垃圾帶走，維護乾淨海洋生態。

公所表示，菸蒂、塑膠瓶蓋、寶特瓶等都是沙灘上常見垃圾，其中香菸濾嘴的主要成份醋酸纖維，雖然會被陽光裂解成小顆粒，但無法進一步自然分解，其中殘留的菸毒及重金屬，更會在海中透過食物鏈金字塔的生物累積，並以海水中濃度的1000萬倍存在於最終人類體內，將對人體健康產生極大的影響。

公所希望透過秋季擴大淨灘，養成民眾隨手帶走垃圾的好習慣，並培養環保種子，將觀念傳給親朋好友，共同保護珍貴的海洋資源。

(中時 )