板橋區公所舉辦「2020板橋慶重陽－祖孫童樂，情繫九九」活動。（王揚傑攝）

板橋區公所舉辦「2020板橋慶重陽－祖孫童樂，情繫九九」活動。（王揚傑攝）

新北市板橋區公所今（17）日在板橋435藝文特區舉辦「2020板橋慶重陽－祖孫童樂，情繫九九」活動，號召600人手作重陽應景食品草仔粿及菊花茶，象徵為長輩添福壽，並準備多樣板橋在地經典美食，鼓勵大家捐發票做公益，吸引上千名民眾扶老攜幼前來參加，活動募集的上千張發票也將在重陽節前夕全數捐贈給中華民國老人福利推動聯盟。

新北市副市長謝政達到場同樂，親自手拉「長壽」麵線為活動開啟序幕，祝福現場的長者們重陽節快樂。隨後，謝政達也體驗桂花綠豆糕製作，活動熱鬧有趣。

板橋區公所今年特別安排黃石市場、新埔市場、湳雅夜市等板橋知名經典美食品嚐，以及手拉麵線、擂茶、風箏彩繪等復古生活體驗。此外，只要在活動現場幫板橋花市打卡按讚，就能把長壽花卉小盆栽帶回家，讓市民朋友有吃、有玩又有拿。

板橋區長范姜坤火表示，重陽為傳統強調敬老觀念的重要節日，近年來台灣逐步高齡化、少子化，希望透過手作體驗以及各式生活體驗，拉近祖父母與孫輩之間的距離。讓重陽活動不只是敬老，也能促進代間交流，創造家族的共同回憶，讓慶典的歡樂溫暖家中每個人的心。

(中時 )