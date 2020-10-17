苗栗縣竹南龍鳳漁港聯外道路路幅狹小，苗栗縣政府爭取經費改善，將拓寬成4線道道路，紓解交通壅塞問題。（何冠嫻攝）

苗栗龍鳳漁港聯外道路龍江街僅雙向各1車道，經常壅塞。苗栗縣政府爭取中央經費，執行「竹南鎮龍鳳漁港聯外道路興建工程」，17日開工動土，預計2022年底完工，屆時將有效紓解交通問題，並帶動地區觀光及產業經濟發展。

龍鳳漁港聯外道路龍江街雙向各1車道，路寬僅8公尺，路幅狹窄，造成交通壅塞困擾，苗栗縣政府歷經立委陳超明居中協調多方公路總局、高公局、水利單位、竹南鎮公所等單位協助爭取後，2018年終獲交通部核定納入生活圈計畫補助辦理，以3億7668萬元，執行竹南龍鳳漁港聯外道路興建工程。

17日苗栗縣長徐耀昌等人持鏟動土，祝禱工程順利。徐耀昌表示，龍鳳漁港鄰近西濱快速道路、國3竹南北上交流道，但唯一連接西濱快速道路及漁港間的聯外道路龍江街，只有狹窄2線道，遇到假日車潮湧入時，常釀龍江街、以及龍江街、西濱路口左轉車流嚴重堵塞，龍鳳漁港觀光發展嚴重受阻。

縣府工務處副處長詹彩蘋指出，道路工程將龍江街緊鄰的龍鳳大排上方加蓋成為道路用地，採用預力橋梁單跨不落墩方式往北側跨越龍鳳大排，除可最大限度減少使用私有地外，也不影響龍鳳大排之通洪性能，此外，位於龍江街上的2座橫交橋梁，橋齡已近50年，考量漁港附近多有重型車輛行車需求，將一併辦理更新，保障用路人行車安全。

徐耀昌指出，道路拓寬後將可有效紓解當地交通壅塞問題，提升漁港多元觀光發展，未來結合慢魚運動，推動海岸線旅遊，打造苗栗慢魚海岸，帶動海線地區及產業觀光發展。

(中時 )