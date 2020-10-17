公費流感疫苗5日開打，一開打就引發搶打潮，而衛福部16日則是宣布，公費流感疫苗暫緩無高風險慢性病的50至64歲成人接種，引起社會反彈。對此，前陸委會副主委張顯耀發文狠酸，「膨風的超前部署變成超前破功，很難不讓人聯想，衛福部長陳時中要兼任導遊、歌手，還要準備參選台北市長等，更可說是有點...狀況外！」

疾病管制署表示，今年公費流感疫苗民眾接種踴躍，5日開打至14日止10天流感疫苗已施打273.6萬劑(疫苗使用率45.3%)，經諮詢衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)專家，建議依感染流感併發重症之風險，以65歲以上長者及6個月以上至國小入學前幼兒等主要流感高危險族群優先接種，自17日起暫緩無高風險慢性病之50至64歲成人接種作業。

而消息曝光後，張顯耀今(17日)在臉書寫下，「新冠疫情至今陳時中最喜歡的一句話『超前部署』，說備好50歲以上國人足夠的流感疫苗，請踴躍施打公費流感疫苗，沒想到十天就破功，現在暫緩無高風險慢性病50至64歲成人接種，面對破功的超前部署，只能說...早起的鳥兒有蟲吃，晚起的鳥兒沒得吃！」

另外，張顯耀指出，「今年面對新冠疫情，陳時中將施打流感疫苗年齡下修至50歲，本是美事一樁，但膨風的超前部署變成超前破功，很難不讓人聯想，陳時中要兼任導遊、歌手以及謀劃進口萊豬、管理疏失不斷的口罩國家隊，還要準備參選台北市長，那有時間準備疫苗認真考慮供需問題，所以忙阿，來不及應變，更可說是有點...狀況外！」

最後，張顯耀也寫下，「現在只能說我OK，請幼兒、65歲以上長者先打」。

(中時新聞網)