東森、映畫聯合製作《神之鄉》日前殺青，16日劇組舉行殺青宴，回憶深刻的戲，王識賢、項婕如和廖威廉紛紛表示是「哭戲」。王識賢透露，有場戲一哭就是4、5個小時，全程爆淚大哭的狀態之外，還要一直躺著，讓他崩潰直呼「我早就知道這場戲不好賺」，自嘲是躺著賺最難的一場戲。

劇組於桃園大溪拍攝，拍攝期間劇組住當地飯店，演員間培養好感情，李玉璽表示，幾乎24小時都待在一起，「到隔壁敲門就能見面，經歷很特別」。李李仁跟王識賢時隔10多年，因這部戲再次合作，很開心能跟好兄弟再續前緣。廖威廉則笑說，殺青前一晚被李李仁邀「開房間」，讓他嚇一跳，「我跟李仁哥殺青前沒機會跟大家住，他約我一起體驗一天」，當晚劇組也特地吃薑母鴨，留下難忘回憶。

王彩樺回憶，第一場戲在理髮廳拍攝，熱到不行還要跳舞，讓她第一天就濕身。周采詩則說，《神之鄉》是她生完小孩的第一部戲，劇組女演員還組「仙女團」，殺青日還坐在貨卡車上吃披薩、看彩虹，開心又難忘。黃鐙輝劇中演自閉症，對戲時不和任何人對視，總沉浸在自己的世界，自虧是「最目中無人的角色」。

殺青宴上眾人齊唱劇中鳳飛飛的經典歌曲〈心肝寶貝〉，李玉璽笑說他們在拍這場戲三天前就在練習，拍攝當天更是全場無時無刻都在唱，堪稱360度環繞音響，走到哪唱到哪，大家都在背歌詞。他還自嘲自己台語太差，一緊張就不斷忘詞，演員們還特別為他設計手語版歌詞，在鏡頭外幫忙比手語動作幫他提詞。

《神之鄉》李李仁分享殺青感言。（東森、映畫提供）

《神之鄉》王識賢分享殺青感言。（東森、映畫提供）

《神之鄉》演員周采詩(左起)、林玟誼、蕭晴曦、王彩樺、林暉閔、王識賢、李玉璽、項婕如、李李仁、盧以恩、黃新皓、黃鐙輝出席殺青慶功宴。（東森、映畫提供）

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